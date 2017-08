Batshuayi houdt miljoenenaankoop Morata op de bank in jacht naar nieuwe prijs

Arsenal en Chelsea spelen zondag om 15u de Community Shield, de Engelse supercup. Bij The Blues start zoals verwacht Michy Batshuayi. Hij krijgt zo een mooie kans om zich te bewijzen, miljoenenaankoop Alvaro Morata moet toekijken vanop de bank.

“Alvaro werkt hard en doet zijn best om in topconditie te raken. Hij werkt ook hard om zich aan te passen aan ons voetbal. Maar hij heeft nog een beetje meer tijd nodig om helemaal klaar te zijn” zei Conte vrijdag nog over zijn nieuwe Spaanse spits. In afwachting van zijn topconditie krijgt Batshuayi dus de kans om te tonen dat hij klaar is om meer te spelen. Vorig seizoen kwam hij in de competitie amper in actie, al scoorde de Rode Duivel wel het doelpunt van de titel.

Overigens haalde ook Charly Musonda Jr de wedstrijdselectie van de Engelse landskampioen, hij start op de bank. Thibaut Courtois staat uiteraard in doel, Eden Hazard revalideert nog van zijn enkelbreuk.

De Community Shield staat in het teken van funds raising voor de slachtoffers van de Grenfell Tower, het flatgebouw in Londen dat uitbrandde.

Volg hier live de wedstrijd!