Ze waren nog maar net getrouwd toen haar man overleed, zij was hoogzwanger. “Als de baby lacht, ziet ze hém”

Amanda en Jesse trouwden in maart, maar twee maanden later zou hun prille huwelijksgeluk al overschaduwd worden door de dood van Jesse. Hij kwam om het leven bij een ongeval voor hij de geboorte van zijn zoontje kon meemaken. Als laatste herinnering aan haar overleden man, liet Amanda volgende prachtige foto’s maken.

“Ze praatte over hem gedurende de hele shoot”, vertelde fotografe Shanna Logan aan ‘Love What Matters’. “Hoe ze voelde dat hij nog steeds bij haar was. Hoe ze zo blij is met dit geschenk, baby Jameson dat ze de beste mama wilde worden die ze kon zijn, hem verhalen over zijn vader wilde vertellen.”

“Ze wil hem laten weten hoe geliefd hij is en dat de geest van zijn vader er altijd voor hem zal zijn. We hebben beide gehuild en geknuffeld tijdens de sessie.”

“Ik voelde wat zij voelde door haar uitdrukkingen. We stelden ons voor dat hij erbij was terwijl we enkele shots maakten waar ik heb later in zou toevoegen en je kon haar pijn zien terwijl we bezig waren. Hij overleed op 27 mei, rond de middag. Hij was bomen aan het vellen op grond van de familie met zijn ouders. De boom viel goed, maar hij raakte een andere boom op de weg naar beneden, die raakte Jesse en doodde hem meteen.”

Tekens dat hij er nog steeds is

“Terwijl we de foto’s maakten, praatte ze over hoe ze voelde dat hij nog steeds bij haar was. Er zijn tekens en zij kan ze zien. De dag erna was er een storm en viel de elektriciteit uit. De stroom kwam gelukkig snel terug en in het midden van de nacht, terwijl ze naar beneden liep, viel een decoratieve nummerplaat naar beneden met de woorden “koste wat kost”.”

“Daar put ze nu kracht uit, dat ze er koste wat kost doorheen zal geraken en dat hij bij haar en Jameson is. Ze zei dat de baby dezelfde grijns heeft als hem. Als hij lacht, ziet ze hem.”