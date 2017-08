Kristoff kroont zich tot Europees kampioen na fotofinish

Alexander Kristoff heeft het EK wegwielrennen in het Deense Herning gewonnen. De Noor won de massasprint na een millimeterduel met Elia Viviani. De Belgen reden een dijk van een koers, maar gaan uiteindelijk medailleloos naar huis. Edward Theuns was de best geplaatste landgenoot op de zesde plek.

Het EK wielrennen werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd voor de mannelijke profrenners. Vorig jaar won Peter Sagan in Plumelec voor Julian Alaphilippe en Daniel Moreno. We zagen de Slowaak echter nooit in zijn Europese trui rondrijden aangezien de wereldkampioen twee maanden later zijn wereldtitel verlengde. Sagan verdedigde zijn Europese titel vandaag niet, terwijl verschillende topsprinters ook forfait lieten optekenen. Marcel Kittel, John Degenkolb, André Greipel, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Mark Cavendish en Nacer Bouhanni blonken allemaal uit door afwezigheid. Op papier dus een buitenkansje voor de snelle mannen die wél aanwezig waren, zoals Bryan Coquard, Moreno Hofland, Sam Bennett, Luka Mezgec, Elia Viviani en de Noorse tandem Alexander Kristoff-Edvald Boasson Hagen. Aan het Belgische front werd vooral gekeken naar snelle mannen Edward Theuns en Jens Debusschere.

Een ontspannen Nikolas Maes bij de start. Foto: Bram Vandecapelle

Bij de start van de wedstrijd van 240 kilometer, waarin 12 rondes van elk 20 kilometer moesten afgelegd worden in en rond Herning. Onze landgenoten waren daar alvast prominent aanwezig in de voorste gelederen. In de vlucht van de dag waren echter geen blauwhemden te vinden: Lukas Spengler (Zwitserland), Nikoai Shumov (Wit-Rusland) en Anton Elfarsson (IJsland) gingen met z’n drieën op avontuur. Met een maximale voorsprong van zo’n 12 minuten gingen de drie er snel vandoor, maar vlak na halfweg koers was hun verhaaltje toch al uitgezongen.

Lekke banden

Op dat moment verschenen verschillende hindernissen op het toneel: wind, een beetje regen, en... lekke banden. Edvald Boasson Hagen was even daarvoor al een van de eerste slachtoffers geworden, terwijl de Belgen op dat moment de koers openbraken. Onder meer de Italiaanse spurtbom Elia Viviani zag af en werd gelost: de groep met Viviani en Boasson Hagen volgde op een bepaald moment op anderhalve minuut van het peloton, maar onder impuls van de Italiaanse ploeg kwamen beide heren uiteindelijk toch weer aansluiten.

Le peloton se regarde et Keukeleire tente de repartir ! #EuroRoad17 pic.twitter.com/EbQ9YrdAQD — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 6 augustus 2017

Intussen regende het lekke banden in het peloton, en de Belgen werden absoluut niet gespaard. Keisse moest er als eerste aan geloven, ook Wynants en Theuns moesten stoppen voor een wissel. Een andere Belg liet zich intussen opmerken door zijn aanvalslust: Jens Keukeleire ging er samen met Imanol Erviti vandoor, even later kwam ook de Zwitser Pirmin Lang aansluiten. De drie zouden maximaal een minuut krijgen, maar onder impuls van de Denen en Italianen kwam alles uiteindelijk toch weer samen.

Belgen schudden aan de boom

Iljo Keisse, Jelle Wallays en Jens Keukeleire toonden zich erg bedrijvig en zweepten het peloton op, maar bij het ingaan van de laatste ronde bleef het peloton nog steeds samen. Al bleef het intussen wel nog altijd lekke banden regenen: Stroetinga, Zhupa, Kolar, Hoffstetter en verschillende anderen waren al slachtoffer geworden en ook Jens Debusschere, één van de Belgische troefkaarten, ontsnapte er niet aan.

Crevaison de Debusschere, un des favoris du jour... #EuroRoad17 pic.twitter.com/EmTpwWVgM7 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 6 augustus 2017

Op iets meer dan tien kilometer van de streep kwam dan de onvermijdelijke aanval van Luis Léon Sanchez. Hij kreeg negen metgezellen, waaronder Jasper De Buyst, mee in zijn wiel. Lang kon het groepje het niet uitzingen. Onder impuls van de Denen, die volop reden voor hun sprinter Magnus Cort Nielsen, lag het tempo hoog. Toch probeerde Jens Keukeleire voor de vierde (!) keer weg te rijden, onder impuls van Nikolas Maes. Dat lukte: Keukeleire kreeg Boasson Hagen en de Rus Nikolay Trusov mee. Het signaal voor de Russen om de orde te verstoren in het peloton.

Massasprint en fotofinish

Het drietal kreeg al een vrij riante bonus van het peloton. Op twee kilometer van de streep liet Boasson Hagen zijn twee kompanen achter, maar voorbij de rode vod werd ook hij gegrepen. Het werd dus een massasprint, die nog ontsierd werd door een val, waarin Kristoff het na een millimetersprint haalde van Viviani. Een fotofinish was nodig om uitsluitsel te bieden. Moreno Hofland sprintte naar brons voor Nederland, Edward Theuns was eerste Belg op de zesde plaats.

This is just how close the finish was... #euroroad17 pic.twitter.com/FsJAW0aNhS — Team Sky (@TeamSky) 6 augustus 2017

Alexander Kristoff was na afloop uiteraard in zijn nopjes. “Viviani probeerde in een smal gaatje rechts te duiken, eigenlijk had hij geen ruimte daar. Op de finishlijn was het bijzonder nipt. Hij was enorm teleurgesteld, maar ik vind dat ik niks verkeerd heb gedaan. Ik moet ook mijn team bedanken. We hadden hier ook een sterke ploeg, met Edvald (Boasson Hagen, nvdr) die eveneens zeer sterk was op het einde van de wedstrijd.”

Door de zege van Kristoff mogen we nu eindelijk een Europese trui bewonderen in het peloton, aangezien uittredend kampioen Peter Sagan altijd zijn wereldkampioenentrui mocht dragen.

Uitslag:

1) Alexander Kristoff (Noorwegen)

2) Elia Viviani (Italië)

3) Moreno Hofland (Nederland)

4) Pascal Ackermann (Duitsland)

5) Luka Mezgec (Slovenië)

6) Edward Theuns (België)

7) Aksel Nömmela (Estland)

8) Ivan Garcia Cortina (Spanje)

9) Pawel Franczak (Polen)

10) Michal Kolar (Slowakije)