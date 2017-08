Vanhaezebrouck: “Antwerp-keeper Bolat lachte gewoon met de ref na de match”

AA Gent is het nieuwe seizoen dramatisch gestart. Na de uitschakeling in Europa volgde ook een nul op zes in de competitie na een verrassende thuisnederlaag tegen promovendus Antwerp: 0-1. “Hun keeper lachte gewoon met de ref na de match”, zei Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck achteraf.

“Volgens mij hebben we heel veel pech gehad”, verdedigde Vanhaezebrouck zijn ploeg na de verrassende nederlaag. “Ik denk dat we maar weinig mensen wat kunnen verwijten. Dit was heel anders dan Altach en STVV. Dat was echt slap en zonder overtuiging. Vandaag zat er wel daadkracht in. We hebben een goede match gespeeld, we hadden controle en toonden de juiste mentaliteit. Alleen pakken we een vermijdbaar tegendoelpunt, missen we de kansen en hebben we een overduidelijke penalty niet gehad. Wat dat laatste betreft werden we weer in de steek gelaten op cruciale momenten”, kon hij het niet laten om nog even te prikken richting ref Visser.

Het zat Vanhaezebrouck ook dwars dat er slechts vier minuten blessuretijd gegeven werden. “Hun keeper (Bolat, nvdr) lachte met de ref na de match. In een normale match krijg je drie minuten blessuretijd, nu was er amper eentje meer terwijl de keeper alleen al twee minuten verzorging nodig heeft gehad. Op zo’n momenten moet je als ref het signaal geven dat er niet met je gesold moet worden. Anders gaan alle kleine clubs beginnen met tijdrekken.”

Bölöni niet eens helemaal tevreden: “Spel moet nog beter”

Aan de overkant toonde Antwerp-trainer Laszlo Bölöni zich tevreden, maar allerminst euforisch. Hij was niet trots op het voetbal dat zijn team gespeeld had in de Gentse Ghelamco Arena, zei de Roemeen. “Ik ben tevreden met het resultaat en onze mentaliteit. Ons spel moet wel nog veel beter”, analyseerde Laszlo Bölöni achteraf. “Wat dat betreft onthou ik vooral onze eerste helft tegen Anderlecht en vandaag een paar momenten. Maar we zijn een ploeg die nog stappen moet zetten, zowel qua spelsysteem als qua opstelling”, hintte de Roemeen dat hij nog transfers verwacht. Zo draait Antwerp na twee speeldagen verrassend bovenin mee, maar bij de rood-witten blijven ze bescheiden. “Dit zijn vier punten die vooral zullen dienen om de degradatie te ontlopen”, aldus Bölöni.