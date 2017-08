Stel in Florida scheidt omwille van president Donald Trump

Brussel - In de Amerikaanse staat Florida is een vrouw van haar man gescheiden omdat zij het niet eens zijn omtrent de Republikeinse president Donald Trump, zo heeft de conservatieve nieuwszender Fox zondag bericht.

Lynn Aronberg is een vurige Republikeinse en aanhanger van president Donald Trump, haar man Dave Aronberg is een Democraat en minister van justitie in Florida. Het begon tussen het stel serieus mis te lopen in februari, toen Trump al een maand in het Witte Huis woonde.

Het officieel motief voor Lynn om te scheiden is dan ook ruzie over de president. Volgens een persmededeling die het voormalige echtpaar uitstuurde voelde de 36-jarige Lynn zich alsmaar meer geïsoleerd binnen haar huwelijk omdat haar man haar voorliefde voor Donald Trump niet afdoende verdedigde wanneer zij ervoor bekritiseerd werd.

