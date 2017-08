De Laet zet Vanhaezebrouck op zijn plaats: “Dat was wel tegen den Antwerp, he man”

De Belgische verdediger Ritchie De Laet heeft AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck eens duchtig de les gelezen op Twitter. Vanhaezebrouck had moeite met het tijdwinnen van het stamnummer één en zei dat de scheidsrechters moeten opletten “dat niet alle kleine clubs beginnen met tijdrekken”. De reactie van De Laet sprak boekdelen: “Kleine ploegen? Dat was wel tegen den Antwerp, he man.”