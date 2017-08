Nederlandse vrouwen klaren de klus in amusante finale en winnen EK in eigen land

Nederland heeft EK vrouwenvoetbal gewonnen. De Oranje dames haalden het in de finale met 4-2 van Denemarken, dat het in de groepsfase ook al eens met 1-0 had geklopt.

In een spectaculair eerste halfuur werd maar liefst vier keer gescoord, met een 2-2 ruststand tot gevolg. Na de pauze maakte het gastland het verschil.