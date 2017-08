KV Oostende had na afloop van de verliesmatch bij Anderlecht boos kunnen zijn op de grensrechter toen die Cyriac afvlagde voor buitenspel terwijl de bal van de voet van Sven Kums kwam. “Klopt, maar we kunnen moeilijk onze schoenen weer aandoen en die fase herspelen”, stelde Vanderhaeghe. “Op Anderlecht gebeuren zulke dingen. Dat moeten we aanvaarden.”