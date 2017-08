Sensationele 100 meter bij de vrouwen: Amerikaanse gooit zich al vallend naar goud

De Amerikaans Tori Bowie heeft zondag de 100 meter sprint gewonnen op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen. In 10’85 liet de 26-jarige Amerikaanse de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou slechts één honderdste achter zich. De Nederlandse Dafne Schippers snelde in 10.96 naar het brons. Bowie moest van ver terugkomen op haar Ivoriaanse concurrente. Ta Lou leek te winnen, maar op de lijn gooide Bowie zich letterlijk nog als eerste over de lijn. De valpartij was het waard, het goud ging naar Amerika. Ta Lou kon het niet geloven, de foto spreek dan ook boekdelen over hoe nipt dit was.