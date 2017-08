In Italië is een 41-jarige Belg om het leven gekomen tijdens een onweer. Een boom kwam op zijn tent terecht in de vallei van Tramontina, in het noordoosten van Italië. Dat meldt de politie.

Het noodweer in Italië maakte dit weekend nog verschillende andere slachtoffers. In Marziai kwam ook een man onder een boom terecht. In de Dolomieten werd een wandelaar op een bergpad dodelijk getroffen door de bliksem. En zaterdag stierf al een vrouw toen ze met haar wagen in een modderstroom terechtkwam.