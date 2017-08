STVV komt binnenkort in Japanse handen

Het is een kwestie van tijd voor Sint-Truiden wordt overgenomen door het Japanse onlinebedrijf DMM. Het bedrijf heeft nu al 20 tot 25 procent van de aandelen in handen, straks neemt het de club integraal over van Roland Duchâtelet, zo is ons door verschillende bronnen bevestigd.

In het verleden hekelde Roland Duchâtelet, die voorlopig niks wil zeggen over een verdere overname, de gedachte dat STVV ooit in buitenlandse handen zou komen. Toch blijkt dat scenario dus niet tegen te houden. Het is duidelijk dat Duchâtelet de lijnen niet verder wil blijven uitzetten, zijn grootste voetbalhonger lijkt verleden tijd. De ondernemer ziet maar één gezonde uitweg voor STVV: een overname door DMM. Wanneer dat gebeurt, is niet duidelijk maar bij de jaarwisseling is het meest gehoorde antwoord. Momenteel bestudeert ene Andrei Pinto, een Braziliaanse Japanner, in opdracht van DMM alle cijfertjes en structuren van de club vanop een bureel aan de Tiensesteenweg.

De Japanner Masahiro Shimoda werd al aangekondigd als co-trainer van de STVV-beloften. De man zal in augustus neerstrijken. Anderen zullen volgen. Een aantal Japanse jongeren op kop. Een al dan niet langere periode voor hen bij STVV wordt door DMM gezien als de ideale voorbereiding op de Olympische Spelen in 2020 in Tokio.

Verder leeft men in de hoop dat DMM straks met een forse kapitaalinjectie zal uitpakken. Want die injectie deed Duchâtelet niet (meer), hij inde de jongste maanden 5,8 miljoen euro dankzij uitgaande transfers en gaf dat bedrag niet terug uit.