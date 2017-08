Nafi voor dummies: de eerste Belgische atletiekwereldkampioene in zeven vragen

Waarom haalt ze bij haar eerste wereldtitel minder punten dan dit jaar op het officieuze WK meerkamp in Götzis? En waarom loopt ze gewoon niet wat sneller op 800m in plaats van het zichzelf altijd zo moeilijk te maken op het einde? En waarom kan het ze wereldrecord breken? Zeven disciplines, zeven vragen over het fenomeen Nafi Thiam.