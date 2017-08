Manager van Leander Dendoncker zinspeelt op vertrek bij Anderlecht

Dendoncker in duel metKVO-middenvelder Banda. Foto: BELGA

Leander Dendoncker (22) speelt nog niet op hetzelfde niveau als vorig jaar en is minder de aanjager van dit Anderlecht. “Er zijn veel zaken die hem beïnvloeden”, aldus coach René Weiler. “Dat is normaal. Maar Leander speelde al zoveel goeie wedstrijden voor ons. Hij heeft ook recht op een paar mindere.”

De invloeden zijn transferbeslommeringen. Anderlecht wil een beslissing voor 15 augustus, maar Dendoncker is zeker nog niet van plan zijn contract te verlengen. Meer nog, zijn makelaar Christophe Henrotay zei in de Franse pers: “Leander heeft nood aan een nieuwe uitdaging. We zoeken een oplossing met Anderlecht.”

Atlético, dat hem maar in januari kan halen, lijkt ideaal. Ook clubs als Everton en Manchester United lonken. De cruciale weken komen er nu aan.

Dat geldt ook voor Mile Svilar. De doelman moest in principe mee naar het Nederlandse jeugdtornooi de Ottencup, maar haakte in laatste instantie af met een héél lichte blessure. Volgens de Portugese krant O Jogo deed een Europese topclub ondertussen een bod van 3,5 miljoen bij Anderlecht. Niet genoeg, maar Svilar lijkt aan te sturen op een vertrek. Omdat ook Roef nog hoopt op een uitleenbeurt, haalt paars-wit dan mogelijk nog een andere keeper. Frank Boeckx traint vanaf vandaag wel weer voluit.