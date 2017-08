Als Essevee sterkhouder Coopman wil opstellen tegen Club Brugge, bezorgt hen dat een financiële kater

Zulte Waregem ontvangt vrijdag Club Brugge. Voor Sander Coopman wordt dat in principe een weerzien met de club die hem ook dit seizoen uitleent aan Zulte Waregem. Maar toch moet de 22-jarige uitblinker in de partij tegen Club Brugge noodgedwongen in de tribune plaatsnemen. Indien hij wel wordt opgesteld, is contractueel een ‘vergoeding’ aan Club afgesproken van naar verluidt niet minder dan 700.000 euro.

Coopmans huurprijs voor het hele seizoen bedraagt een kwart daarvan. “En dat doet toch wel pijn,” aldus Coopman. “Maar het was een eis van het Brugse bestuur. Ik vind het ook wat bizar, want ze lenen mij uit om progressie te maken maar ontzeggen mij tegelijk speelminuten in twee topduels. Het zijn net zulke wedstrijden waarin je het meest leert.”