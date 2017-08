Guillaume Gillet trekt naar Griekse topclub

Het heeft even geduurd, maar Guillaume Gillet (33) is eindelijk op weg naar Olympiakos. In principe landt hij vandaag in Athene om er te tekenen bij de Griekse kampioen. Gillet zelf had enkele weken een persoonlijk akkoord met de Grieken, maar zijn Franse club Nantes – waar hij nog één jaar contract heeft – liet hem niet zomaar gaan. Nu Olympiakos Partizan Belgrado uitschakelde in de CL-voorronde en zo al zeker is van Europees voetbal tot Nieuwjaar, wilde het nog een extra inspanning doen.