Raakt Eden Hazard tijdig fit voor cruciaal duel van Rode Duivels tegen Griekenland?

Er is een kans dat Eden Hazard fit raakt voor de interlands van de Rode Duivels tegen Gibraltar (op 31 augustus in Luik) en in Griekenland (3 september in Athene). In West-Londen is te horen dat Hazard snel herstelt van zijn enkeloperatie en binnen een week tot anderhalve week weer voluit kan meetrainen met de groep. De eerste competitiewedstrijden tegen Burnley (zaterdag) en Tottenham (20 augustus) komen wellicht nog te vroeg, maar er is een kleine kans dat hij op 27 augustus er opnieuw bij is tegen Everton. Niets staat dan een selectie voor de Duivels in de weg.