CLUBNIEUWS. Miljoenenbod voor Engels, Anderlecht wil bij concurrentie shoppen als Vermaelen niet komt

Anderlecht pakte zondag zijn eerste zege van het nieuwe seizoen en hield voor de tweede week op rij de nul, maar het werk van paars-wit op de transfermarkt is nog niet af. Het wil Thomas Vermaelen halen als leider van de defensie, maar speurt in eigen land als die transfer er niet komt. Ook bij Club Brugge is er defensief nieuws: daar liep een miljoenenbod binnen voor Björn Engels. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Derijck plan B als Vermaelen niet lukt

Anderlecht doet er alles aan om Thomas Vermaelen (31) te strikken, maar heeft ook begrepen dat het een heel complex dossier wordt. Barcelona mag dan al steenrijk zijn, het betaalt niet zomaar het loon van een speler tijdens een jaar verhuur. Het wil ook geld recupereren.

Paars-wit heeft daarom B-plannen. Laurent Ciman (31) wordt ondertussen bestookt door Standard-fans die hem verzekeren dat RSCA geen optie kan zijn als ex-Rouche. Een Belgisch alternatief voor de Brusselaars is Timothy Derijck (30) van Zulte Waregem. De relatie tussen Anderecht en Essevee is weliswaar hersteld, maar de fusieclub gaat evenmin zomaar meewerken. “Derijck mag niet weg”, aldus manager Eddy Cordier. “Wij hebben ook onze ambities, waardoor alleen een superbod bespreekbaar is.”

Voor minder dan 3 miljoen zou Zulte Waregem niet aan tafel gaan zitten, want Derijck wordt ook al geciteerd bij AA Gent. De speler zelf blijft rustig. “Als andere clubs interesse hebben omdat je een goeie verdediger bent, is dat fijn”, zegt hij zelf.

De entourage van Teodorczyk verzekert ons dat de Pool dit jaar sowieso bij Anderlecht blijft, maar het Turkse Fenerbahce heeft zich ondertussen wel gemeld voor de spits.

Op de tribune in het Astridpark zaten gisteren trouwens nog twee verdedigers: Edin Cocalic van KV Mechelen en Milos Kosanovic van Standard. Die eerste is geen optie, maar Kosanovic is linksvoetig en wil weg bij Standard. Hij heeft wel het goeie profiel.

AA GENT. Ook Buffalo’s denken aan Van Damme

Jelle Van Damme (33) wil terugkeren naar België omdat zijn kinderen hem missen. De interesse van Antwerp is bekend, maar ook AA Gent denkt aan de ex-Rode Duivel. De Buffalo’s hebben nood aan defensieve versterking en Van Damme heeft troeven als ervaring, leiderschap, gestalte, fysieke kwaliteiten, én hij is Belg. Het bestuur zit vandaag samen met trainer Hein Vanhaezebrouck om een stand van zaken te maken. De stem van de coach is zoals bekend belangrijk in transferdossiers bij AA Gent. Hij moet zijn fiat geven over Van Damme opdat de club echt zou doordrukken.

Naast Antwerp en AA Gent zou nog een derde Belgische club interesse hebben voor de Waaslandse verdediger.

CLUB BRUGGE. Miljoenenbod voor Björn Engels

Het is Sampdoria menens om Bjorn Engels (22) binnen te halen. De Italianen hebben een bod van acht miljoen euro – in schijven – uitgebracht in een poging de centrale verdediger los te wrikken bij Club Brugge. Van persoonlijke onderhandelingen met Engels zelf is er evenwel nog geen sprake. De verdediger krijgt sinds de competitiestart het vertrouwen van coach Ivan Leko en wil zich zolang hij rond het Jan Breydelstadion vertoeft, focussen op Club. Engels’ voorkeur gaat nog steeds uit naar een transfer naar de Engelse Premier League, al wordt er niets uitgesloten. Er wordt gesproken met meerdere ploegen.

Argentijnse vervanger voor Izquierdo?

Martin Benitez is een optie voor Club Brugge als vervanger van José Izquierdo. De Argentijnse flankaanvaller van Indepediente werd vorige winter nog aangeboden, maar blauw-zwart koos toen voor Dorin Rotariu als versterking op de flank. Nu Izquierdo zal vertrekken, komt Benitez opnieuw in beeld. De Argentijn (23) vindt zichzelf klaar voor een stap naar Europa en moet zo’n 3,4 miljoen euro kosten. Daarmee vergaart Club 85 procent van zijn rechten. Van een officieel bod is er nog geen sprake, maar dat lijkt maar een kwestie van tijd te zijn vooraleer dat er komt.