Cannabisbedrijf koopt dorpje op om er “marihuanaparadijs” voor toeristen van te maken

Een Amerikaans cannabisbedrijf heeft op de grens tussen de staten Nevada en Californië een dorpje gekocht. Het bedrijf, American Green, wil van het dorp Nipton een toeristische bestemming maken.

American Green produceert cannabbis voor medisch gebruik. Maar ze hopen hun activiteiten uit te breiden. Het bedrijf kocht daarom Nipton op, voor zo’n 5 miljoen dollar. Ze willen er een “marihuanaparadijs” voor toeristen van maken.

Het dorpje ligt in de woestijn van Californië, en ligt op de grens met de staat Nevada. Het is niet veel meer dan een kruispunt, in totaal zo’n 120 hectare land. Er wonen zo’n 20 mensen. Maar American Green heeft grootste plannen met Nipton. Zo zouden er onder andere een welnesscentrum en een bed-en-breakfast moeten komen, net als winkels en boerderijen. “We willen hier een Woodstock 2017” creëren, zegt Stephen Shearin van American Green. “Het doel is om hier een gemeenschap te creëren die het gebruik van cannabis aanvaardt en begrijpt.” Het cannabisdorp zal volledig draaien op duurzame energie.

Omdat Nipton nu op een afgelegen plek ligt, moet het wel eerst nog opgenomen worden in een gemeente. Zolang dat niet het geval is, kan het bedrijf geen vergunning aanvragen om cannabis te kweken en om er daadwerkelijk cannabis te planten.

Californië is een van de acht staten in de VS waar recreatief gebruik van cannabis legaal is.

