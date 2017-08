Komt de herfst er al aan? Deze week regen en onweer

Brussel - Het lijkt bijna herfst te worden. Deze week praten de voorspellingen niet over zomerse temperaturen of perfect weer om te zonnebaden. In plaats daarvan wordt er vooral regen verwacht en is er een verhoogde kans op onweer.

Maandag begint het nog droog over het hele land. Vrij snel krijgen we een zonnige periode met enkele hoge wolkensluiers. In de namiddag kunnen er enkele stapelwolkjes ontstaan. Maxima rond 20 of 21 graden aan de kust of in de Ardennen en van 22 tot 25 graden elders in het land, meldt het KMI. ’s Avonds en tijdens het eerste deel van de nacht is er nog weinig bewolking. Later neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens maar blijft het overwegend droog. Minima van 14 tot 17 graden.

Opklaringen maken plaats voor regen en onweer

Vanaf dinsdag maken de opklaringen plaats voor een depressie, die ontstaat boven Frankrijk zich naar onze streken, en wolken en buien met zich meebrengt. Ook onweer is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. Woensdag schuift de depressie via de Noordzee naar Zuid-Scandinavië en komen we terecht in frisse en onstabiele zeelucht. We verwachten talrijke wolkenvelden met af en toe buien en kans op onweer. Maxima van 16 tot 20 graden bij een meestal matige zuidwestenwind.

Donderdag vult de depressie geleidelijk op boven Scandinavië maar wordt nog steeds frisse en vochtige zeelucht over onze streken aangevoerd. Het blijft fris met veel bewolking en hier en daar ook regen of een bui. Vrijdag is het nog wisselvallig met kans op een bui. Na de middag zorgt een uitloper van het Azorenhoog stilaan voor droger weer en opklaringen vanaf de kust. Maxima van 15 tot 21 graden.

Ook het weekend belooft geen terrasjesweer. Zaterdag schuift een regenzone vanaf de Britse Eilanden en de Noordzee geleidelijk over ons land. Het wordt zwaarbewolkt en vanaf het westen verwachten we ook lichte regen. Het wordt wel iets zachter. Ook zondag sleept die regenzone aanvankelijk nog over het land met in de voormiddag nog hier en daar wat gedruppel. Daarna wordt het droger met geleidelijk ook enkele opklaringen. Het wordt vrij zacht.