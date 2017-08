Gepikeerd Zulte Waregem reageert scherp op uithaal van Obbi Oulare en deelt enkele rake klappen uit

Het zit er bovenarms op tussen Zulte Waregem en Obbi Oulare. De bonkige spits herhaalde in Extra Time zijn uithaal richting Essevee-trainer Francky Dury, die hij eind mei al deed in Het Nieuwsblad. Hoog tijd om daar op te reageren, dachten ze bij de competitieleider.

“Toen ik voor Zulte Waregem koos, voelde ik veel respect. Vanaf het eerste gesprek met hen werd gezegd dat ik zou spelen in de spits, en dat Leye op de tien zou staan. Dat was een leugen. Ze hadden Vetokele hetzelfde gezegd, en die mocht ook niet spelen. Dat vond ik incorrect, daarom ben ik er weggegaan.”

Met die woorden gaf Oulare begin vorige week Zulte Waregem nog maar eens een veeg uit de pan en dus komt Essevee nu met een officiële reactie op zijn website.

“SV Zulte Waregem heeft niet eerder gereageerd omdat de club intussen toch een reputatie heeft opgebouwd van (jonge) spelers nieuwe kans(en) te geven of verder te laten ontwikkelen. Het aangepaste kader en de uitstekende trainingsstaf zijn daarvoor zelfs internationaal gekend. Hun resultaten zeggen dus meer dan eender welke reactie. Omdat het verhaal een eigen leven gaat leiden, wil SV Zulte Waregem toch nog kort op de uitspraken van Obbi Oulare terugkomen”, klinkt het.

“De basis voor een succesvolle integratie bij Essevee is enerzijds een uitvoerige screening van de speler, zowel fysiek, medisch als mentaal en anderzijds de duidelijke afspraken tussen speler en club. Ook bij Obbi Oulare heeft de coach geluisterd naar zijn toekomstplan en beloftes om te werken aan zijn overgewicht (toen 5 kg) en om hard te trainen.”

Hard werk

“Essevee zal niet in detail treden over hoe één en ander zich verder heeft ontsponnen omdat de club ook accepteert dat jonge spelers fouten moeten kunnen maken zonder dat die breed in de media worden uitgesmeerd. SV Zulte Waregem beleefde in de periode, waarnaar Oulare verwijst, een schitterend seizoen (met o.a. de herfsttitel) en dat was het resultaat van jongens die stuk voor stuk hard hebben gewerkt. Harder dan een speler die zich nu verschillende keren negatief uitlaat over een club en personen die hem nochtans mooie kansen hebben gegeven.”

“Zulte Waregem wenst Obbi Oulare alle succes toe bij FC Antwerp en hoopt dat hij daar wél de nodige discipline, inzet, engagement en professionaliteit kan opbrengen die nodig is om te slagen.”