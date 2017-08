Studie geeft eindelijk antwoord op de vraag der voetbalvragen: Messi of Ronaldo? Het antwoord is duidelijk

Wie is de beste: Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? Die vraag zorgt telkens opnieuw voor een fikse discussie op café want elke voetbalfan heeft er zijn eigen mening over. Hoog tijd voor een wetenschappelijke studie dachten ze in Spanje, om de beste speler ooit in La Liga te bepalen.

De studie is van de hand van het Research Centre of History and Statistics of Spanish Football (CIHEFE). Op basis van een heleboel statistieken (doelpunten van allerhande makelij, assists, gespeelde minuten, kaarten...) hebben de onderzoekers getracht om de beste speler van de voorbije 86 La Liga-seizoenen te bepalen. “Elke speler werd op dezelfde manier geëvalueerd met een simpel puntensysteem”, aldus Jose Antonio Ortega.

En jawel, Messi komt van de in totaal 9.280 onderzochte voetballers als nummer één uit de bus. De Argentijn verzamelde namelijk 545 punten, mede dankzij zijn bijna 350 competitiedoelpunten voor Barcelona. “Messi bezit een techniek, ambitie, talent en kracht die hem een van de meest waardevolle spelers ooit hebben gemaakt”, stelt de studie.

De 30-jarige aanvaller blijft in de rangschikking Real Madrid-legende Raul (528 punten), Barcelona-topper César Rodriguez (524), Athletic Bilbao-goalgetter Telmo Zarra (493) en aanvaller Quini (488) ruimschoots voor. Verder in de top tien: Juan Arza (481), Alfredo Di Stefano (481), Paco Gento (467), Santillana (464) en Guillermo Gorostiza (454).

En Ronaldo? Die vinden we pas terug op de zeventiende plaats met 415 punten, goed voor de nummer twee onder de actieve spelers. Bilbao-aanvaller Aritz Aduriz is hier derde met 314 punten.