Kinderdagverblijf Waregem moet tijdelijk sluiten na mishandeling

Waregem - Kind en Gezin trekt de vergunning van kinderopvang Cococinelle uit Waregem in vanaf maandag. Dat doet ze omwille van slagen en verwondingen aan kinderen. De uitbaatster moet zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Dat laat het parket van Kortrijk weten. Er is sprake van een twintigtal slachtoffers.

“Er loopt sinds een tijdje een gerechtelijk onderzoek tegen het kinderdagverblijf Cococinelle”, klinkt het bij Vera Bossuyt van Kind en Gezin. “Wij hebben ons benadeelde partij gesteld, waardoor we inzage hebben gekregen in het dossier. Er zijn ernstige indicaties dat de veiligheid en het welzijn van de kinderen in het gedrang zijn. Om die reden hebben wij de vergunning van Cococinelle tijdelijk geschorst.”

Volgens het parket van Kortrijk gaat het om een aantal mensonterende behandelingen, slagen en verwondingen en bedreigingen. De feiten vonden plaats tussen 2011 en 2016. Toch kon de zaak al die jaren open blijven. "We zijn pas sinds vrijdag door Kind & Gezin op de hoogte gesteld dat ze de vergunning voor Cococinelle tijdelijk gingen schorsen. Dat er dus klachten waren, is voor ons nieuw", zegt burgemeester van Waregem Kurt Vanryckegem (CD&V)aan Nieuwsblad.be. Of het kinderdagverblijf ondanks de tijdelijke schorsing ooit opnieuw de deuren zal openen, betwijfelt hij. "Ik heb zelf net vernomen wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. En dat zijn behoorlijk zware feien."

Uitzonderlijk

De uitbaatster is intussen vrijgelaten onder voorwaarden, maar ze zal zich wel eind september moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Volgens het parket is er sprake van een twintigtal slachtoffers.

Volgens Kind en Gezin is de schorsing van het kinderdagverblijf een uitzonderlijke maatregel. “Een maatregel die we pas nemen als er geen andere oplossing meer mogelijk is”, zegt Bossuyt.

Nieuw onderkomen

Het kinderdagverblijf biedt plaats aan 38 kinderen. “Maar we schatten dat er momenteel een twintigtal kinderen ingeschreven waren”, aldus Bossuyt. Die moeten vandaag allemaal op zoek naar een nieuw onderkomen.

De gemeente Waregem en Kind en Gezin doen er momenteel alles aan om de kinderen die er verblijven door te verwijzen naar andere kinderopvangvoorzieningen in de buurt.

De ouders kunnen voor doorverwijzing naar andere kinderopvang ook terecht bij Het Welzijnshuis van Waregem, Lieselot Valcke op het nummer 056 62 97 30.