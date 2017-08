COLUMN. Natuurlijk blijft Bolat liggen: de refs doen er niets aan

Ook in het nieuwe seizoen maakt Sportwereld.be elke maandag in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Jef,

Ik hou van Hein Vanhaezebrouck. Ik hou van de manier waarop hij zijn team laat voetballen en zijn gewapper langs de lijn. Maar meer dan dat nog hou ik ervan hem te horen praten. Dan zet ik de tv net dat ietsje luider, voor zijn voortdurend uitdeinende antwoorden.

Hein weet waarom zijn ploeg gewonnen of verloren heeft. Hij weet dat het minuscule verbandje rond de middelste teen van de aanvoerder van de tegenstander in combinatie met precies de verkeerde windrichting een onafwendbare nederlaag kan betekenen.

Maar wat me zo aantrekt in zijn redevoeringen is dat hij ook kan verrassen. Na het verlies tegen Antwerp suggereerde Hein – niet dat daar enig persoonlijk belang mee gemoeid was, natuurlijk – dat vier minuten blessuretijd toch wel behoorlijk weinig was geweest. Hein heeft verdorie gelijk. Wie wil er nu naar een voetbalmatch van negentig minuten komen kijken als er maar zestig minuten effectief gevoetbald wordt?

Het is een plaag op onze Belgische velden: een speler van het winnende team die in de slotfase, of erger nog, vlak na rust, of nog erger, in de eerste helft al, zich in elkaar laat zakken voor een twee minuten durende blessurebehandeling die het spel liefst zo veel mogelijk hindert. Om daarna met opgeheven hoofd het veld weer in te lopen, fier op de honderdtwintig seconden die hij onze levens net afhandig heeft gemaakt. Een doelman die telkens weer een halve minuut nodig heeft om te beslissen hoe hij die bal nu precies het spel terug zal intrappen. Of de klassieker: een speler die gaat ingooien, zich bedenkt, een ploegmaat roept, en de eer tergend traag aan hem overlaat.

Zondag was het aan Antwerp-doelman Sinan Bolat, die telkens hij de bal aan de voet had lekker mannelijk wegkroop in het diepste hoekje van zijn strafschopgebied, alvorens het ding op te rapen. Toen zijn ploeg het heet begon te krijgen in de slotfase, liet hij zich met de nodige show in elkaar zakken. Begrijp me niet verkeerd, een geblesseerde speler heeft absoluut verzorging nodig. En de kans bestaat altijd dat één van de cruciale ligamenten in het lichaam van de Turkse doelman net die prangende slotfase had uitgekozen om te knappen. Maar zijn plotse verrijzenis en de uitdagende glimlach richting thuissupporters doen anders geloven.

Het probleem is dat de refs dat type gedrag versterken door te weinig blessuretijd bij te tellen voor een blessuregeval. Bij de meeste wedstrijden zijn zeven tot acht minuten blessuretijd zeker gerechtvaardigd, maar die worden maar zelden gegeven. Mijn voorstel: tel altijd, standaard, meer blessuretijd bij dan de bewuste fase in beslag genomen heeft. Als een speler weet dat er sowieso meer blessuretijd bijkomt dan de tijd dat hij het spel ophoudt, zal hij dan nog simuleren?

In Engeland doen ze het al. Daar zijn acht minuten blessuretijd geen uitzondering meer, en dat is heus niet omdat er daar meer blessures zijn. Een oproep aan alle Belgische scheidsrechters: wees eens wat royaler met die blessuretijd. Meer voetbal, daar kan niemand toch iets tegen hebben? De neutrale voetbalfan dankt u.