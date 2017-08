GERUCHTEN. Het Barcelona na Neymar krijgt vorm, Vermaelen alweer gelinkt aan Premier League-club

Nog één week en de Premier League gaat van start. Nog twee weken en ook de Bundesliga, Serie A en La Liga beginnen aan het nieuwe voetbalseizoen. Veel clubs proberen dus nog snel versterkingen in huis te halen.

Barça na Neymar

Uiteraard is er geen ontkomen aan: de geruchten van Barcelona. De Blaugrana zitten op een berg geld na de verkoop van Neymar aan PSG en zijn haastig op zoek naar een vervanger voor de Braziliaan. Of worden het er ineens twee? De transfer van Philippe Coutinho lijkt alvast rond te raken. Volgens onder andere Sport, Mundo Deportivo en ESPN maakt de Braziliaan nog deze week de overgang van Liverpool. De kostprijs zou 100 miljoen euro bedragen, nadat Coutinho eerder al persoonlijk akkoord was met Barça voor een contract van vijf seizoenen en aangaf weg te willen bij de Reds.

Nummer twee zou Ousmane Dembélé moeten worden. Volgens L’Equipe bestaat er een “volledig akkoord” tussen Barcelona en de Fransman van Borussia Dortmund voor een “contract van lange duur”. De Blaugrana kunnen nu in onderhandeling met de Duitse topclub, die al liet weten dat de 20-jarige Dembélé niet vertrekt voor minder dan 100 miljoen euro.

Ondertussen speurt Barcelona de markt ook af op zoek naar versterkingen op andere posities. Zo moet Inigo Martinez de verdediging komen versterken. De 26-jarige Spanjaard zou voor 32 miljoen euro overkomen van Real Sociedad. Daarnaast denkt Barça volgens Bild aan Julian Draxler, wiens manager dit weekend in Spanje zou geweest zijn voor gesprekken. Sport meldt dan weer dat Barcelona voor het middenveld (opnieuw) denkt aan Paulinho en kijkt naar Nice-speler Jean Michael Seri. In die laatste is ook Arsenal geïnteresseerd.

Sergi Roberto. Foto: AFP

Man United shopt in Barcelona

Barcelona mag dan veel geld in kas hebben, dat wil niet zeggen dat de club geen verkopen hoeft te realiseren. Bovendien eist Santos een som van 13,4 miljoen euro in de nasleep van de Neymar-transfer. Mundo Deportivo meldt dat Manchester United bereid is 40 miljoen euro op tafel te leggen voor Sergi Roberto. Daarmee zouden de Red Devils de uitkoopclausule lichten van de rechtsback/middenvelder, die ook interesse geniet van Chelsea en Man City.

Een andere speler die op vertrekken lijkt te staan, is Andre Gomes. De Portugees maakte een moeilijk eerste seizoen door bij Barcelona en kan op interesse rekenen van Liverpool en Juventus. De Reds zouden zelfs “gek” zijn van de middenvelder en bereid zijn hem naar Anfield te laten komen in de potentiële deal voor Coutinho. De Reds denken ook aan West Ham-speler Manuel Lanzini.

Superloon voor Verratti

Een naam die lange tijd gelinkt werd aan Barcelona is die van Marco Verratti. De Italiaanse metronoom op het middenveld gaf onlangs toe dat “er wel iets was met Barça” maar dat hij uiteindelijk besloot om bij PSG te blijven. Voor een goede (financiële) reden, zo blijkt nu. Volgens Journal du Dimanche gaat Verratti opnieuw een nieuw contract tekenen met een jaarsalaris van 12 miljoen euro. De Italiaan zette pas afgelopen zomer zijn handtekening onder zijn huidige contract.

Alexis Sanchez. Foto: AFP

Over PSG gesproken: de kans dat Alexis Sanchez de overstap richting Parijs maakt, lijkt momenteel zo goed als onbestaande. The Daily Mirror meldt namelijk dat de Chileen er zich bij neergelegd heeft dat hij deze zomer niet zal vertrekken bij Arsenal. Een nieuw contract ondertekenen, is Sanchez echter niet van plan. Bijgevolg kan hij in 2018 als vrije speler gratis vertrekken. Man City blijft gegadigde nummer één.

Bij de Citizens viel trouwens een opvallend gerucht te horen. Volgens Diario AS zal David Silva de club in 2019 gratis verlaten voor Las Palmas. Als Los Amarillos tegen dan nog in La Liga spelen, uiteraard. Silva liet eerder al weten zijn carrière te willen afsluiten in zijn thuisregio.

Ruildeal PSG - Inter?

We blijven in Parijs. PSG is namelijk enorm geïnteresseerd in Joao Mario. De Portugees verhuisde vorige zomer van Sporting Lissabon naar Inter en staat normaal niet op de verkooplijst van de Nerazzurri. PSG wil echter Lucas Moura of Serge Aurier in de deal betrekken, een optie waar Inter wel oren naar zou hebben aldus Tuttosport. Uiteindelijk zouden de Italianen willen stranden op een transferwaarde van 50 miljoen euro.

Inter begint ook eindelijk wat actief te worden aan de aankoopzijde. De Nerazzurri zouden dicht bij de transfers van toptalenten Patrick Schik en Emre More staan, net als de aanwerving van linksback Dalbert van Nice aldus Sky Italia. AS Roma heeft dan weer afgehaakt in het dossier rond Riyad Mahrez omdat Leicester een laatste bod van 35 miljoen euro weigerde. De Algerijn hoopt echter zo snel mogelijk te kunnen vertrekken bij de Foxes.

Thomas Vermaelen. Foto: EPA

Nieuwe interesse voor Vermaelen

Everton was al behoorlijk actief deze zomer maar de transferhonger lijkt nog niet gestild. De Toffees hebben hun oog laten vallen op... Thomas Vermaelen. De Rode Duivel moet weg bij Barcelona en werd deze zomer al gelinkt aan onder andere Torino, Besiktas en West Brom. Volgens The Sun mag Vermaelen nu dus ook het Everton van Kevin Mirallas aan zijn keuzemogelijkheden toevoegen.

In de aanval denkt Everton dan weer aan Danny Welbeck. The Mirror claimt dat de eerste keuze van de Toffees om Romelu Lukaku te vervangen nog steeds Olivier Giroud is, maar dat Welbeck als een alternatief wordt gezien.

Tottenham denkt ondertussen aan Joao Cancelo als nieuwe rechtsback om het vertrek van Kyle Walker op te vangen. De Portugees van Valencia moet 25 miljoen euro kosten en kan ook rekenen op stevige interesse van Juventus, weet The Daily Mail. De Oude Dame zoekt ondertussen voort naar een nieuwe middenvelder. Steven N’Zonzi en Blaise Matuidi zijn opties, maar Juve zou ook Mateo Kovacic op huurbasis kunnen overnemen van Real met een aankoopoptie van 25 miljoen euro. Dat meldt Corriere Dello Sport.