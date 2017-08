Man die bruid vermoordde op huwelijksreis, beet ook in been agent

Waregem / Kortrijk / Wielsbeke - Gregory V. (34) moest zich maandag in Kortrijk verantwoorden voor weerspannigheid tegenover de politie. Het dossier werd bij verstek behandeld. De dertiger zit momenteel in de cel in Egypte, waar hij zijn kersverse vrouw Sofie Daenen (32) om het leven zou hebben gebracht tijdens hun huwelijksreis.

Op 1 maart van dit jaar kwamen agenten ter plaatse bij een café in Waregem waar er problemen waren. Gregory V. was onder invloed van alcohol. Hij stelde zich weerspannig op. Hij beet daarbij in het rechterdijbeen van een van de agenten. Toen hij ontnuchterd was, verklaarde hij niet meer te weten hoe bont hij het gemaakt had.

“Beklaagde heeft een probleem met drank, drugs en agressie”, zei de procureur die zes maand cel vordert en een boete van 900 euro, beide effectief. V. heeft al een waslijst aan veroordelingen voor geweldplegingen. Momenteel zit de man in de cel in Egypte voor partnermoord. Hij was pas anderhalve week getrouwd met Sofie Daenen uit Wielsbeke, toen hij eind vorige maand werd opgepakt in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. De autoriteiten vermoeden dat hij zijn vier maand zwangere vrouw zo ernstig mishandelde dat ze in de hotelkamer bezweek aan de slagen. Ook haar lichaam vertoonde bijtwonden.

