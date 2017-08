Een oorlog met Noord-Korea? Die kans wordt steeds groter

Noord-Korea belooft een “duizendvoudige wraak op de VS”. Het is opnieuw harde taal van het regime van Kim Jong-un ten aanzien van het Westen. Maar hoe reëel is de dreiging van Noord-Korea? Zit er een nieuwe Koreaanse oorlog aan te komen?

Een kernaanval in het hart van de VS. Het is een uitspraak van het regime in Noord-Korea van nog geen twee weken geleden. En ook nu weer klinkt het vanop het Koreaanse schiereiland dreigend: “De VS moet niet denken dat het veilig is omdat er een oceaan zit tussen hen en wij.” De spanning loopt al een aantal maanden hoog op, zeker sinds de komst van Donald Trump in het Witte Huis van de VS. Analisten vrezen al langer dat het mogelijk niet meer alleen bij woorden blijft, maar dat er ook daden zullen volgen. De kans op een militaire confrontatie neem steeds verder toe, zegt ook China-specialist en docent internationale betrekkingen aan de VUB Jonathan Holslag aan VRT. De harde taal van Noord-Korea ten aanzien van de VS toont volgens Holslag dat het regime niet meteen van plan is om te gaan praten of onderhandelen met Amerika.

Foto: AFP

Geen onderhandelingen

De VS eist al langer dat Noord-Korea z’n kernwapenprogramma afbouwt en ontmantelt. Maar Noord-Korea zelf is niet van plan daarop toe te geven. “Zolang we bedreigd worden door de Verenigde Staten zijn we niet van plan te onderhandelen over ons kern- en ballistiek programma. Pyongyang zet geen stap achteruit wat betreft de versterking van zijn nucleaire macht”, zo klinkt het vanuit Noord-Korea.

Noord-Korea houdt intussen ook niet op met het uitvoeren van rakettesten. Vandaar dat de VN recent nog sancties oplegde aan het land. Ook China, de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea, keurde die sancties goed. “Dat ook China de VN-resolutie goedkeurde, is opvallend”, zegt Holslag. “Het zijn ongeziene economische sancties met een grote impact. Met die goedkeuring heeft China de laatste munitie opgebruikt en ligt de bal nu in het kamp van Noord-Korea en de VS zelf. Het lijkt me weinig waarschijnlijk dat er daar komende weken positieve ontwikkelingen zullen volgen.”

Peking geeft hiermee volgens Holslag een heel duidelijk signaal. “China toont hiermee dat het gedaan moet zijn met de nucleaire provocaties en met de testen met verschillende raketsystemen.”

Foto: EPA

Preventieve aanval op Noord-Korea

Wat zijn dan nog de mogelijke opties? H.R. McMaster, de veiligheidsadviseur van de VS, had het recent over een preventieve aanval op Noord-Korea. Dat houdt in dat er doelwitten op het Koreaanse schiereiland zullen worden gebombardeerd. De VS sluit een preventieve oorlog om een einde te maken aan de Noord-Koreaanse dreiging met kernwapens dus niet uit. “Als ze kernwapens hebben die de Verenigde Staten kunnen bedreigen, dan is dat in de ogen van de president onduldbaar. Dus moeten we alle mogelijkheden doornemen om hen te laten stoppen, met inbegrip van een militaire optie”, aldus McMaster.

“Maar daarop zal Noord-Korea ongetwijfeld reageren, vermoedelijk door vooral doelwitten in Zuid-Korea te treffen. Dan riskeer je een escalatie en mogelijk ook een totale oorlog”, zegt Holslag. Noord-Korea had eerder al gezegd dat het “meedogenloos zou reageren op elke provocatie van de VS.”

Bedreiging voor Seoel?

Iets dat dat mogelijk zou kunnen tegenhouden, is dat een oorlog mogelijk ook het regime in Noord-Korea in elkaar kan doen vallen, terwijl het land dat regime (en de privileges die daarbij horen voor de regerende politici van de partij van Kim Jong-un) net wil behouden. Omgekeerd zal ook het Westen niet zomaar onbezonnen een oorlog beginnen tegen Noord-Korea. Zo ligt Seoel, de hoofdstad van Zuid-Korea met meer dan 20 miljoen inwoners, op raket- en schietafstand van Noord-Korea. De miljoenenstad zou een eerste makkelijk doelwit zijn voor het leger van Kim Jong-un. En ook Japan en de VS zelf liggen dan in het vizier van Noord-Korea.

Foto: AP

Maar zowel de VS als Zuid-Korea gaven eerder al aan dat “er een zeer grote kans is op een militair conflict met Noord-Korea”.

“Dreiging onklaar maken met raketafweerystemen”

Een andere optie is volgens Holslag het volledig inzetten de raketafweersystemen, zodat op die manier de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea onklaar wordt gemaakt.

“Dit is alleszins het meest gevaarlijke stadium in de Noord-Koreaanse crisis sinds de jaren ‘90. We mogen de consequenties ervan niet onderschatten”, zegt Holslag nog aan VRT. “Als het misloopt, dan gaan we de gevolgen ook tot bij ons voelen. Als het echt tot een gewapende conflict komt, zullen de Verenigde Staten en Japan zeker een Europese inspanning vragen. Er staat bijzonder veel op het spel.”

Foto: EPA