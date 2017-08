Waarom je thuis maar beter pantoffels draagt

Thuiskomen na een lange dag werken en een hoge nood voelen om in je zetel neer te ploffen? Doe dan eerst je schoenen uit, want de zolen zitten tjokvol vieze beestjes. Dat blijkt uit een onderzoek aan de University of Arizona.

Een team wetenschappers heeft ontdekt dat er gemiddeld 421.000 (!) bacteriën, van negen verschillende stammen, op onze schoenen leven. Onder meer de bacterie E.coli, die onder meer problemen kan veroorzaken met je ingewanden, is terug te vinden. Ook serratia ficaria, die leidt tot respiratoire infecties, en de zogenaamde klebsiella pneumoniae zitten op je schoenen. Die laatste bacteriën kunnen problemen geven aan de urinewegen.

”We wandelen op uitwerpselen van vogels en honden, op openbare toiletvloeren. Dat zijn een na een broeihaarden voor bactariën. Het unieke aan onze schoenen is dat we ook op bladeren en puin wandelen, die kan dienen als voedsel voor de vieze beestjes en hen kan helpen om te groeien”, aldus onderzoekster Kelly Reynolds.

Een andere studie aan de Baylor University toont aan dat toxines van asfaltswegen, die met teer zijn bewerkt, het risico op kanker kunnen verhogen. De giftige stoffen hechten zich vast als stofdeeltjes aan de schoenen en komen in huis weer los. Zet je slippers of pantoffels maar alvast aan de voordeur.