Ophef over uitspraken werknemer Google: “Mannen zijn biologisch geschikter voor de top dan vrouwen”

Uitspraken van een ingenieur van Google hebben tot heel wat ophef geleid. Volgens de man zijn mannen biologisch meer geschikt voor de top dan vrouwen.

De memo van de man waarin hij het diversiteitsbeleid van Google op de korrel neemt, ging de voorbije dagen viraal. “De linkse vooringenomenheid van Google leidt tot een politiek correcte cultuur, en dat maakt een eerlijke discussie over diversiteit onmogelijk”, zo stond er in de 3.000 tellende (interne) memo. “Vrouwen zijn niet ondervertegenwoordigd aan de top omdat er een glazen plafond zou zijn, maar wel omdat er inherente psychologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. We moeten ermee stoppen vanuit te gaan dat een kloof tussen mannen en vrouwen een gevolg is van seksisme”, zo vindt de ingenieur. Vrouwen zijn neurotisch, zegt de man in zijn memo. Mannen hebben gemiddeld een hogere tolerantie voor stress. Nog volgens de man zijn zo’n thema’s onbespreekbaar geworden op de werkvloer van Google.

Danielle Brown, (nieuw) hoofd diversiteit bij internetgigant Google, was niet te spreken over de memo. Ze publiceerde zelf een statement als reactie op de memo van de ingenieur. “Diversiteit is een fundamenteel onderdeel van onze waarden en onze cultuur” zegt ze. “De memo omvatte heel wat verkeerde assumpties over gender. Wat in de memo staat, is niet iets dat ons bedrijf of ik zelf aanmoedig of ondersteun.”

De rechtstreekse leidinggevende van de kritische medewerker, Ari Balogh, heeft zelf ook gereageerd op de memo. Hij zegt dat het essay “verontrustend, schadelijk en stereotyperend is”.