Inter leent Jonathan Biabiany uit aan Sparta Praag

Inter leent de Franse winger Jonathan Biabiany tot het einde van het seizoen uit aan het Tsjechische Sparta Praag, zo maakte de club maandag bekend.

Daarnaast wist Sparta ook een aankoopoptie af te dwingen. Als de Tsjechische club komend seizoen de kwalificatie voor de Champions League weet af te dwingen, wordt er vier miljoen euro op de Milanese bankrekening gestort.

De 29-jarige Biabiany speelde in totaal 188 wedstrijden in de Serie A voor Chievo, Modena, Parma, Sampdoria en Inter, en was daarin goed voor 22 doelpunten. Vorig seizoen kwam hij bij Inter echter niet aan de bak.