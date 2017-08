Donderslag bij heldere hemel: STVV ontslaat trainer na amper twee matchen

De wegen van eersteklasser STVV en trainer Bartolomé Marquez Lopez zijn na amper twee speeldagen al gescheiden. Een donderslag bij heldere hemel, want de Truienaars waren met een knappe zege tegen AA Gent (3-2) en een nipte nederlaag bij Zulte Waregem (2-0) best goed begonnen aan de nieuwe competitie.

Marquez werd eind juni voorgesteld als opvolger van de naar Club Brugge vertrokken Ivan Leko. Eerder was hij ook al bij Eupen aan de slag en coachte hij in zijn thuisland Spanje enkele ploegen, waaronder RCD Espanyol.

Bij zijn aanstelling werd meteen gevreesd voor communicatieproblemen. Zo zou de Spanjaard niet al te goed Engels spreken. Dat probleem is de voorbije weken groter gebleken dan aanvankelijk gedacht. Bovendien was er een duidelijk verschil in visie met andere leden van de club.

Maandagvoormiddag was Marquez niet meer aanwezig op de training. Daar kregen de spelers en andere stafleden te horen dat de trainer ontslagen is.