Wat is demiseksualiteit? "Geen trend, maar een échte geaardheid"

Aseksuele mensen hebben weinig seksueel verlangen, biseksuelen kunnen zowel op mannen als vrouwen vallen maar ‘demiseksualiteit’ klinkt iets onbekender in de oren. De term is een benaming voor mensen die geen seksuele verlangens koesteren, tot er een sterke emotionele connectie is met een ander. Dit is volgens experts geen modieuzer woord voor kieskeurigheid, maar een serieus te nemen geaardheid.

Iemand die demiseksueel is, heeft een sterke gevoelsband nodig met een andere man of vrouw voordat er sprake is van seksuele aantrekkelijkheid of seksuele activiteiten. Dit is geen bewust gestuurde keuze. “Demiseksuelen missen simpelweg seksuele verlangens tot er een nauwe relatie is ontstaan”, aldus Nikki Goldstein, seksuologe en schrijfster van ‘Single but Dating’, in Glamour.

Volgens het Demisexuality Resource Center (DRC) ligt de kern van het geluk bij een demiseksueel niet in het vinden van een partner om mee te trouwen of een gezin mee te stichten. De seksuele identiteit is rechtstreeks gekoppeld aan emotionele intimiteit. Eens die is bekomen, leidt het emotionele fundament tot gevoelens van passie, verlangen en uiteindelijk plezier tijdens het vrijen.