Gevreesde ISIS-strijder die met aanslag in België dreigde, sneuvelt in Mosoel

De meest gevreesde van de Belgische strijders van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) is gesneuveld tijdens de belegering van de Iraakse stad Mosoel door het leger. Tarik Jadaoun (28) uit Verviers werd de nieuwe Abaaoud genoemd en had al meermaals gedreigd met aanslagen in ons land.

Mosoel was de jongste jaren een bolwerk van ISIS geworden in Irak. De terroristen hadden de stad stevig in handen en veel van hun aanslagen werden van daaruit gecoördineerd. Ook nieuwe strijders werden vaak naar de stad gestuurd om er opgeleid te worden. Net daarom vond het Iraakse leger Mosoel een speerpunt in de herovering van hun land op ISIS.

Foto: France2-complement d'enquete

Bij de belegering van de stad, die intussen bevrijd is van ISIS, zijn heel wat terroristen gedood. Een van hen is een voor ons bekende naam: Tarik Jadaoun, een 28-jarige Belg die ook wel door het leven ging als Abou Hamza al-Belgiki. Zijn overlijden was eerst een hardnekkig gerucht, maar wordt intussen door heel wat ISIS-aanhangers bevestigd en enkele mensen uit zijn naaste omgeving bevestigen dat de Belg om het leven is gekomen. Dat bevestigden ze onder meer bij RTL en Sudpresse.

Nieuwe Abaaoud

Jadaoun was een van de meest gevreesde terroristen van ISIS. Volgens andere strijders werd hij opgeleid tot de nieuwe Abdelhamid Abaaoud - het brein achter de aanslagen in Parijs dat enkele dagen later in de Franse hoofdstad gedood werd - en werd zijn rol binnen de terreurorganisatie steeds groter.

Foto: France2- Complément d'enquete

De 28-jarige man uit Verviers had de voorbije maanden al enkele keren gedreigd met nieuwe aanslagen in ons land. “Jullie zullen nooit veilig zijn. Onze broeders houden zich overal schuil en ze wachten op onze orders om aan te vallen. We weten hoe we de grenzen moeten oversteken en zijn niet bang van de politie. Ik heb een plan in mijn hoofd”, zei hij bijvoorbeeld in een interview met France 2.

Een andere strijder had hem ook al een spilfiguur genoemd in mogelijke nieuwe aanslagen. “Schrik niet als de volgende aanslagen vanuit Verviers gecoördineerd worden”, zei hij toen.