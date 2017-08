Jonge dieven gebruiken dode rat om mensen aan bankautomaat te bestelen

Een criminelenbende uit Parijs heeft een erg speciale manier gevonden om mensen te bestelen. De bende gebruikt namelijk een dode rat om mensen aan een bankautomaat te laten schrikken. Terwijl het slachtoffer dan afgeleid is door het vieze beest, proberen de criminelen het geld uit de automaat te halen.

Het was in Parijs dat de jonge criminelen (twee jongens en een meisje in hun tienerjaren) werden betrapt. Ze werden gefilmd door een ooggetuige die talloze mensen hetzelfde lot zag ondergaan. “De drie jongeren wachten netjes tot de pincode is ingetikt, en van zodra het geld uit de machine komt, halen ze hun rat tevoorschijn”, aldus de ooggetuige.

“Deze bende doet alsof Parijs van hen is. Ze proberen iedereen te bestelen die ze kunnen, en lachen dan met de hele situatie”, klinkt het kwaad. “Maar de drie jongeren zijn niet alleen. Om de hoek staat een bende volwassenen te kijken om in te grijpen wanneer er geweld zou aan te pas komen”, zegt de ooggetuige. “De bende houdt zich vooral bezig tussen de Notre Dame kathedraal en het Louvre museum. Zolang er maar een metrostation dichtbij is, zodat ze kunnen weglopen wanneer ze willen.”

De politie van Parijs houdt ondertussen een enorme controle naar knaagdieren tussen de Notre Dame kathedraal en het Louvre museum. Het probleem met de jonge criminelen is dat het vaak minderjarige zigeuners zijn zonder papieren. Die zijn moeilijk aan te pakken en nog moeilijker om te arresteren.