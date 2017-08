Net nu geruchten over terugkeer van Van Damme naar België aanzwellen, duikt dit filmpje op

Zoals bekend wil voormalig Rode Duivel en LA Galaxy-speler Jelle Van Damme (33) terugkeren naar België omdat zijn kinderen hem missen. AA Gent trekt aan zijn mouw, maar ook Antwerp is geïnteresseerd. Uitgerekend nu doet er een filmpje de ronde op sociale media waar Van Damme ‘Antwaarpe’ van De Strangers zingt, doorspekt met het “rood-wit” dat de fans van The Great Old altijd zingen.