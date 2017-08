Abramovitsj, de oligarch van 9 miljard gaat scheiden van zijn derde vrouw

Na tien jaar is het huwelijk gaan de Russische oligarch Roman Abramovitsj (49), eigenaar van onder meer de Engelse voetbalclub Chelsea, en zijn vrouw Daria Zjoekova (36), scheiden. Dat maakte het koppel zelf bekend

Abramovistj is één van de rijkste mensen op aarde. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schat zijn vermogen op 9 miljard euro. Dat verdiende hij vooral met oliehandel. Hij is ook actief in de Russische politiek.

Maar Obramovitsj vergaarde vooral internationale bekendheid toen hij in 2003 eigenaar werd van de Londense voetbalclub Chelsea. Obramovistj liet het geld rollen om onder andere de Belgische sterren Eden Hazard en Thibaut Courtois binnen te halen.

Op dat moment toonde Abramovistj zijn vrouw Daria Zjoekova aan de wereld. Zij is de derde mevrouw-Abramovistj. In 1987 is hij getrouwd met Olga Yurevna Lysova van wie hij drie jaar later scheidde. Het jaar nadien trad hij in het huwelijk met de stewardess Irina Vyacheslavovna Malandina. Na hun vijfde kind ging het koppel uit elkaar. Irina hield 220 miljoen euro over aan de scheiding. Het jaar nadien trouwde hij met Daria Zjoekova. Het koppel kreeg twee kinderen.

Daria Zjoekova is de oprichtster van het Garage Museum of Contemporary Art in Moskou, het grootste museum voor hedendaagse kunst van Rusland.