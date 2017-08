Nice rondt transfer van Wesley Sneijder af

Nice heeft maandag de transfer van Wesley Sneijder afgerond. De recordinternational zette zijn handtekening onder een contract van één jaar bij de Franse eersteklasser. Sneijder krijgt er het shirt met nummer tien.

De 33-jarige Sneijder was op zoek naar een team nadat hij zich deze zomer vrij had gekocht bij Galatasaray. De afgelopen weken hield de spelverdeler zijn conditie individueel op peil. Hij wil nu zo snel mogelijk wedstrijdfit worden, zodat bondscoach Dick Advocaat hem kan selecteren voor de uitwedstrijd van Oranje op 31 augustus tegen Frankrijk in de WK-kwalificatie.

Bij Nice wordt Sneijder herenigd met Mario Balotelli, voormalig ploegmakker bij Inter Milaan.

Sneijder is een jeugdproduct van Ajax, waar hij in 2002 in het eerste elftal kwam. Nadien verdedigde hij ook nog de kleuren van Real Madrid (2007-2009) en Inter Milaan (2009-2013), voordat hij in 2013 bij Galatasaray terechtkwam. Met 131 caps is hij sinds kort de Nederlandse recordinternational.