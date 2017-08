Davy Pröpper verlaat PSV voor Premier League-promovendus

De Nederlandse international Davy Pröpper verlaat PSV Eindhoven voor Brighton & Hove Albion. De 25-jarige middenvelder zette maandag zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de nieuwkomer in de Premier League. Brighton & Hove Albion meldt dat Pröpper de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis is. Naar verluidt ontvangt PSV zo’n 13 miljoen euro voor de speler die twee jaar geleden overkwam van Vitesse.

“De Premier League is de grootste competitie van de wereld. Dat is een mooie uitdaging. Ik denk dat ik daar klaar voor ben”, verklaarde Pröpper op de website van zijn nieuwe club.

Volgens Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, heeft het vertrek van Pröpper niets te maken met de uitschakeling van zijn club in de derde voorronde van de Europa League. Voor PSV dreigt daardoor een gat van 5 miljoen euro op de begroting. “Als de hoofdprijs voor een speler wordt geboden, dan gaan we in onderhandeling. Zo zit het”, vertelde Gerbrands.