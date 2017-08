Deurne -

Hij slaapt nu bijna een week op straat. Een man van 67 uit Deurne. Hij vindt geen betaalbaar onderdak. En is daardoor onder een luifel van een taverne beland. Maar na zes slapeloze nachten in z'n rolstoel onder een deken aan de Ten Eeckhovelei is de moed op. Ronny Dasseville hoopt nu snel geholpen te worden.