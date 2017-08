Dochter (7) van moordenaar: “Meneerke Peerke moet zo lang mogelijk naar de gevangenis”

Drongen / Gent - In de gecorrectionaliseerde zaak van de moord op een 30-jarige vrouw in 2015 in de Baarledorpstraat in de Gentse deelgemeente Drongen, hoopt de nu zevenjarige dochter dat haar vader nog heel lang in de gevangenis zit. Sinds de moord - waarvan ze getuige was - weigert ze volgens haar voogd ook nog het woord ‘papa’ of ‘vader’ in de mond te nemen. “Ze noemt hem ‘Meneerke Peerke’ en wil hem ook nooit meer zien.”

De feiten speelden zich af op 13 juni 2015 in de Baarledorpstraat in Drongen. Het slachtoffer Cathérine A. (30) woonde er samen met haar Marokkaanse partner Abdel Z. en hun toen vijf jaar oude dochter. Omstreeks vier uur ‘s nachts ontstond er ruzie tussen het koppel en het kleine dochtertje kwam kijken. De man doodde zijn vrouw met verschillende messteken en verwondde zichzelf nadien in de keel.

Wat het meisje precies gezien heeft, is niet duidelijk. Maar volgens de overbuurvrouw krijste het meisje onophoudelijk ‘papa’, een kreet die door merg en been ging. Nadien zou het meisje nooit nog het woord ‘papa’ of ‘vader’ in de mond hebben genomen. “Ze noemt hem ‘Meneerke Peerke’“, zegt haar voogd ad hoc Francis De Decker. Waarom er een volledige dag nodig is om haar vader te veroordelen, snapt ze volgens hem ook niet. “Mama is er niet meer, en dat is de schuld van Meneerke Peerke. Daarom moet hij zo lang mogelijk in de gevangenis, en ik wil Meneerke Peerke ook nooit meer zien! “, verklaarde ze volgens De Decker op zijn kantoor. Ook de advocaat van de familie van Cathérine, Walter Van Steenbrugge, gaf het al aan: “Uw dochter zal uw laatste rechter zijn! “

De advocaat van Abdel Z., Filip Van Hende, vindt het niet kunnen. “Een meisje van zeven heeft geen benul van straf! Hij wou contact met zijn dochter, maar ik heb hem dat afgeraden. Hij moet eerst boeten en weet dat ze goed is bij de oma.” Abdel Z. zegt spijt te hebben van zijn daden. “Ik besef dat ik de reden ben dat Cathérine er niet meer is. Ik heb veel verdriet en spijt.” Het parket vorderde 27 jaar cel. Uitspraak op 14 augustus.