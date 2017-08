Manchester United en Real Madrid treffen elkaar in bloedheet Skopje voor Europese Supercup

Dinsdag om 20u45 staan Europa League-winnaar Manchester United en Champions League-laureaat Real Madrid tegenover elkaar in de Macedonische hoofdstad Skopje, met als inzet de Europese Supercup.

Het wordt zweten in de Philip II Arena, die plaats biedt aan 33.460 toeschouwers. Ook Macedonië ontsnapt niet aan de hittegolf die het Middellandse Zeegebied teistert. Dinsdag stijgt het kwik in Skopje tot 38 graden.

Debuut Lukaku?

Romelu Lukaku, die deze zomer voor 85 miljoen euro overkwam van Everton, kan zijn officieel debuut maken voor de Red Devils, net als Victor Lindelof en Nemanja Matic. De Rode Duivel heeft geen te beste herinneringen aan de Europese Supercup. In 2013, toen nog in het shirt van Chelsea, miste hij in de strafschoppenreeks de tiende en laatste penalty, waardoor Bayern München mocht vieren.

ManU-coach José Mourinho kan niet rekenen op verdedigers Eric Bailly en Phil Jones. Zij zijn geschorst. Luke Shaw, Ashley Young en Marcos Rojo sukkelen dan weer met blessures. Marouane Fellaini is wel van de partij.

Ook Ronaldo tekent present

Cristiano Ronaldo behoort tot de selectie van Real Madrid-coach Zinédine Zidane. De Portugese aanvaller, die in Spanje verdacht wordt van belastingfraude, heeft pas zaterdag de trainingen hervat nadat hij extra vakantiedagen had gekregen na de Confederations Cup met Portugal (de Portugezen werden derde in Rusland).

“Real Madrid is een team en een club met honger naar meer”, verklaart Zidane op de website van de Europese Voetbalbond (UEFA). “We weten allemaal waar we staan en we willen allemaal meer, zeker nadat we het vorige seizoen op die manier hebben beëindigd. Titels veroveren helpt bij het begin van een nieuw seizoen, want dan tracht je dat te herhalen.”

“Nieuw Manchester United”

Mourinho houdt zich eerder gedeisd. “Onze spelers hebben geen enorme ervaring wat betreft grote Europese wedstrijden”, stelt de Portugees. “Dit is een nieuw Manchester United, een nieuwe generatie spelers. Vorig seizoen zaten we in de Europa League, ook belangrijk inzake ervaring, maar nu keren we terug naar de Champions League en spelen we in de Europese Supercup tegen het beste team in Europa.”

Real Madrid, in de voorbije CL-finale met 4-1 te sterk voor Juventus, kan (na 2002, 2014 en 2016) voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de Europese Supercup winnen, waardoor het in de buurt zou komen van het record van FC Barcelona en AC Milan (elk vijf Europese supercups). Vorig jaar pakte de Koninklijke in het Noorse Trondheim de trofee door in de verlengingen met 3-2 te winnen van FC Sevilla. De Europese Supercup staat eenmaal (1991) op het palmares van Manchester United, dat in de eindstrijd van de Europa League Ajax met 2-0 klopte.

Twee weken geleden speelden United en Real al tegen elkaar in een prestigieus oefenduel in het Amerikaanse Santa Clara (Californië). Na de reguliere speeltijd gaf het scorebord 1-1 aan, waarna ManU met 2-1 aan het langste eind trok in de strafschoppenreeks. De Madrileense club kende een vrij bleke voorbereiding op het seizoen, zonder ook maar één overwinning. Zo verloor het met 4-1 van Manchester City en ging het met 3-2 onderuit tegen FC Barcelona. MU heeft meer wedstrijden achter de kiezen en is vol vertrouwen na zes zeges en een nederlaag (0-1 tegen Barça).