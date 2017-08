Eindelijk. Na twee jaar kan oma Martine het kindje verwelkomen voor wie haar zoon zijn leven gaf

Het heeft haar twee jaar aan papierwerk gekost, maar eindelijk heeft Martine Becue (56) haar kleinzoon Liam Van Hamme uit Kenia bij zich, in West-Vlaanderen. Dat is de eerste keer sinds haar zoon Dimitri overleed in Afrika, toen Liam nog niet geboren was. Dimitri werd doodgeschoten terwijl hij zijn zwangere vriendin beschermde toen ze onder vuur werd genomen. “Het is een heerlijk gevoel dat Liam hier is.”