Barcelona-voorzitter Bartomeu rekent af met “trouweloze” Neymar

Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft zijn voormalige speler Neymar “een gebrek aan trouw” verweten na de recordtransfer van de Braziliaanse spits naar PSG.

De aanhoudende speculatie over een eventuele transfer van Neymar naar Frankrijk overschaduwde de voorbereidingstournee van Barcelona in de Verenigde Staten in juli, zodat de Barça-spelers op de verplichte persconferenties die daarmee gepaard gaan steeds vragen over hun Braziliaanse ploegmaat moesten beantwoorden. Ondertussen hield Neymar zelf de lippen steeds stijf op elkaar.

“Zijn manier om deze affaire aan te pakken was niet de beste, het is niet het gedrag dat wij van onze spelers verwachten”, oordeelde Bartomeu maandag op een jaarlijkse bijeenkomst met de Barcelona-supporters. “Wij hebben altijd open kaart gespeeld, en hadden graag wat meer duidelijkheid van hem gekregen. Waarden zijn belangrijk voor ons, spelers moeten voelen dat ze bij de beste club ter wereld spelen.”

Toekomst zonder Neymar

Volgens Bartomeu is zijn club nu klaar voor het leven zonder Neymar, die in zijn vier seizoenen bij de blaugrana 105 doelpunten scoorde en in die periode twee Spaanse titels, drie Spaanse bekers en een Champions League-zege op zijn palmares schreef.

Bartomeu vergeleek de vluchtige loyauteit van Neymar ook met Barça-iconen Lionel Messi en Andres Iniesta. “Geen enkele speler is groter dan Barça. Er zijn grenzen aan wat we willen tolereren, daarom hebben we gehandeld zoals we gehandeld hebben. De trouw van Messi zou een voorbeeld moeten zijn voor iedereen die onze kleuren wil dragen, net als die van Iniesta”, aldus Bartomeu.

Vertrek voorspeld

De Barcelona-voorzitter zei zelfs dat zijn club altijd vermoedde dat Neymar aasde op een vertrek toen er in 2016 nog een contractverlenging werd ondertekend: “We voorspelden toen al dat Neymar kon vertrekken, dus trokken we toen zijn uitkoopclausule op naar 222 miljoen. Op die manier verzekerden we een stabiele toekomst voor de club. En toen we begonnen te twijfelen of hij nu zou blijven of niet, konden we kalm blijven. Want wat er ook gebeurde, het zou goed zijn voor Barça. Als hij was gebleven, hadden we nog altijd een uitzonderlijke speler gehad, en als hij vertrok, dan waren we zeker dat we andere spelers konden aantrekken.”

De toekomst van Barcelona ziet er dan ook anders uit: volgens Bartomeu zou de club minder de nadruk leggen op de voorlinie vol sterren zoals die bestond met Messi, Neymar en Luis Suarez, om te gaan focussen op een sterker team in alle linies. “We zullen niet meer spreken over het Barça van de tridente, de aandacht gaat nu meer naar het team.”