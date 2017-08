Trump maakt senator met grond gelijk op Twitter: “Hij huilde als een baby, en nu dit?”

De Amerikaanse president heeft weer van zich laten horen zoals hij dat het liefst heeft: via Twitter. Zijn slachtoffer was de kritische senator Richard Blumenthal, die het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen steunt.

Op nieuwszender CNN kwam senator Richard Blumenthal maandag vertellen hoe hij staat tegenover het onderzoek dat gevoerd wordt naar president Donald Trump en mogelijke Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen. “Het is belangrijk dat het onderzoek er is”, zei Blumenthal. “En het moet dan ook voortgezet worden.”

Trump hoorde de woorden van de senator, met wie hij al eerder botste, en lanceerde meteen een nieuwe aanval. “Het is interessant om zijn mening te horen, terwijl hij zelf een phony Vietnam con artist is.” Vrij vertaald: een politicus die loog en beweerde wat hem goed uitkwam om verkozen worden.

Of zoals Trump het graag zelf verwoordt: “Nooit in de geschiedenis van de VS is er een grotere leugenaar of fraudeur geweest dan Richard Blumenthal. Hij vertelde verhalen over zijn gevechten en veroveringen in Vietnam en hoe dapper hij was, maar het was allemaal gelogen. Hij huilde als een baby en smeekte om vergiffenis als een kind.”

Interesting to watch Senator Richard Blumenthal of Connecticut talking about hoax Russian collusion when he was a phony Vietnam con artist! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 augustus 2017

Never in U.S.history has anyone lied or defrauded voters like Senator Richard Blumenthal. He told stories about his Vietnam battles and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 augustus 2017