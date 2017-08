Dief is zo beschaamd als hij ziet wat hij heeft gestolen, dat hij het meteen probeert terug te steken

Een dief die had gehoopt op een smartphone of op zijn minst op wat cash geld, was teleurgesteld en zelfs beschaamd toen hij zag wat hij net van een vrouw had gestolen. In de zak zat niets meer dan een tampon, die hij dan meer meteen probeerde terug te steken.

Het gebeurde in de Ierse hoofdstad Dublin, waar een dief een vrouw probeerde te beroven op de tram. De vrouw, Lisa Coen, lichtte het voorval toe op Twitter: “Laten we bidden en het beste wensen voor de man die mijn tasje probeerde te stelen op de tram, er een tampon uit nam, doodbeschaamd was en het probeerde terug te steken.”

Send prayers & good wishes for the guy who tried to pick my pocket on the luas, took out a tampon, got mortified & tried to put it back. — Lisa Coen (@lbcoen) 6 augustus 2017

Het grappige voorval werd duchtig gedeeld en leuk gevonden op Twitter, en meteen kwamen er nog heel wat andere getuigenissen. Of hoe een dief soms zelf het grootste slachtoffer van zijn misdaad is.

“Een vriendin van mijn broer moest een staal met stoelgang naar het lab brengen en had het in een winkelzakje gestoken. Iemand graaide het uit haar hand en reed er op zijn fiets mee weg.”

So my brother's friend was taking a stool sample to the lab & put it in a shopping bag. Guy snatched it feom her hand & escaped on a bike. — jackie (@colorlessblue) 6 augustus 2017

“Zoals die keer dat mijn tas gestolen werd in de Londense metro. Ze hadden mijn condooms en glijmiddel mee.”

it's like when my bag got pick pocketed on the London Underground, they got my condoms & lube — ????? (@MingSwift) 6 augustus 2017

“Mijn rugzak werd gestolen terwijl ik de baby uit de taxi aan het halen was. We waren onderweg naar huis. Het was een zak vol gebruikte luiers. Erg gebruikte luiers.”

My backpack was stolen while I was getting the baby out of the taxi. We were on our way home. Bag full of used cloth nappies. Very used. — Ailbhe Leamy (@artbyailbhe) 6 augustus 2017

“De oude hond van een vriend was gestorven terwijl zijn baasje niet thuis was. Een vriendelijke buurman had de hond in een zak gestoken om hem met de bus naar de veearts te brengen. Zak gestolen.”

Friend's old dog died while he was away. Kind neighbour put dog in bag to take corpse to vet, by bus.

Bag stolen.

Dog owner's reaction: — CathalMacCoille (@CMacCoille) 7 augustus 2017

“Een van mijn leerlingen probeerde een beloningssticker uit mijn zak te stelen, maar had het verkeerde doosje beet. Het was het doosje met mijn menstruatiecup.”

One of my students tried to steal a "reward" sticker from my bag, but got the wrong container in my bag... My Diva cup container... — Kate (@RubyJubilee) 6 augustus 2017

“Toen ik op de Filipijnen was, stak ik papiertjes in mijn tas, waarop dingen stonden als ‘Proficiat! Je hebt een stukje papier gestolen.’”

When I was in the Philippines, I started leaving notes in my bag, saying things like "congratulations, you've stolen this piece of paper". — Cantus (@_Cantus) 6 augustus 2017

“Iemand stal in Frankrijk een klein tasje uit mijn handtas. Daarin zaten tampons en paracetamol.”

Pickpocket in France stole my small zip bag from my handbag...holding tampons and paracetamol. — May Raymond (@MayRaymond13) 6 augustus 2017

“Een vriend maakte hetzelfde mee op de metro in Parijs. De dief maakte een pak maandverband buit. Dacht dat het een pak geld was.”