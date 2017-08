Definitief: Guillaume Gillet zet carrière voort bij Olympiakos

Rode Duivel Guillaume Gillet (22 caps) verlaat het Franse Nantes voor Olympiakos Piraeus. Dat maakte de Griekse kampioen maandag op zijn website bekend. Bij Olympiakos ziet de 33-jarige middenvelder trainer Besnik Hasi terug.

Gillet speelde sinds januari 2016 voor Nantes. Hij speelde er 63 wedstrijden, scoorde vijf keer voor “de Kanaries” en droeg zelfs de aanvoerdersband. Eerder verdedigde Gillet in eigen land de kleuren van zijn jeugdclub Club Luik (2002-2004), Wezet (2004-2005), Eupen (2005-2006), AA Gent (2006-2008) en RSC Anderlecht (2008-2016), dat hem in 2014-2015 aan Bastia uitleende. Met Anderlecht werd hij vier keer kampioen, de laatste keer met Hasi als trainer. Bij Olympiakos wordt hij de derde ex-speler van Anderlecht in de selectie. Ook Vadis Odjidja en Marko Marin zijn er onderdak, net als de Marokkaanse Belg Mehdi Carcela (ex-Standard).

“Ik ben erg blij dat deze transfer eindelijk rond is. Ik kijk ernaar uit om mijn ploegmaats te ontmoeten en met hen grootse dingen te verwezenlijken”, reageerde Gillet op de website van zijn nieuwe club.

Gillet met technisch directeur Armando Husillos Foto: Olympiakos