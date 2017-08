Man met clusterhoofdpijn moet moeilijke knoop doorhakken: "Verhuizen of euthanasie"

Diepenbeek - Peter Ketelslegers, de man uit het Limburgse Diepenbeek die al jaren kampt met vreselijke hoofdpijn, kan niet meer. "Ik heb al zo lang gevochten", zegt hij. "Ofwel verhuis ik, ofwel vraag ik euthanasie."

De man uit Diepenbeek komt al twee jaar in het nieuws met zijn ondraaglijke hoofdpijn. Daardoor is zijn leven ondraaglijk aan het worden. "Het is niet alleen de hoofdpijn. Vroeger woog ik 86 kilo, nu nog 57. Door de pijn, zeggen de dokters. Ook mijn hart, mijn zenuwbanen, mijn vingers... Alles doet pijn."

Ketelslegers beseft dan ook dat er zich een belangrijke keuze opdringt. "Ik ben net op vakantie geweest naar Hongarije. In dat warmere klimaat had ik iets minder pijn. Nu ben ik drie dagen hier en het is weer heel hard. Ik ga de middelen zoeken om te verhuizen, anders ga ik eind oktober euthanasie plegen. Ik heb al zo lang gevochten, ik kan niet meer."