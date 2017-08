Jongeren gooien kassei vanop brug door voorruit auto: "Een enorme knal"

Genk / Oostende - De politie is op zoek naar enkele jongeren die zondagnacht een kasseisteen van op de snelwegbrug in Oostende naar beneden gooiden. Die knalde dwars door de voorruit van een wagen.

Plots was er een enorme knal en zag ik niets meer. Gelukkig kon ik op de pechstrook geraken Rune Van Rompuy

Rune Van Rompuy (26) uit Genk was zondagnacht samen met een vriendin op weg naar Oostende. De twee hadden het idee opgevat om naar de kust te rijden toen ze hoorden dat het er mooi weer zou worden. Maar op amper enkele honderden meter van de Kennedy-rotonde in Oostende ging het fout. Een kasseisteen knalde plots door de voorruit.

“Een enorme knal en mijn voorruit was volledig verbrijzeld”, zegt Rune. “Ik besefte niet wat er gebeurde, maar kon de auto als bij wonder nog veilig op de pechstrook zetten.”

Zijn vriendin zag boven op de snelwegbrug even verderop een drietal jongeren staan. Zij gooiden nog een steen naar een wagen op de andere rijstrook, maar die kon nog ontwijken. De politie is onmiddellijk een onderzoek naar de stenengooiers gestart.

"Op pols en ribben"

“Dit is helaas geen eenmalig feit”, zegt Christophe Decraemer van de wegpolitie van Jabbeke. “Wij krijgen die melding regelmatig, vooral in de zomer en tijdens schoolvakanties. Jongeren beseffen niet hoe gevaarlijk het is.”

En dat kan Rune enkel maar beamen. Hij reed met 120 kilometer per uur toen de kassei in zijn voorruit gegooid werd. “Hij viel op het ingebouwde navigatiesysteem en brak in twee”, zegt hij. “Een stuk kwam op mijn pols en mijn ribben terecht. Gelukkig gebeurde dit 's nachts en was er niet veel volk op de baan. Ik kon niets meer zien en had anders makkelijk een ongeval gehad.”

Rune en zijn vriendin werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn Audi werd getakeld en liep heel wat averij op. “Ik vrees zelfs dat hij klaar is voor de schroothoop”, zegt Rune. “Er is ook veel schade aan de middenconsole.”

Bij de wegpolitie kwam maar een melding binnen. Ze doet dan ook een oproep naar mogelijke getuigen of andere slachtoffers. “Wie denkt iets te weten of iets gezien heeft, mag zich altijd melden bij onze verkeerspost in Jabbeke”, aldus Decraemer.