Het mysterie van het dorpje waar kleine meisjes langzaam maar zeker jongens worden

“Ik herinner me nog dat ik een meisje was en rode jurkjes droeg.” Maar alles veranderde voor Felicitia toen ze de puberteit bereikte en door een zeldzame genetische afwijking Johnny werd. Ze is niet de enige in haar dorp. Welkom in Salinas.

Het zijn documentairemakers van BBC die in het kader van hun programma Countdown to Life - The Extraordinary Making of You op zoek gaan ‘vreemde’ levensvormen. Dan zijn ze in de Dominicaanse Republiek wel aan het juiste adres in het dorpje Salinas.

Door een genetische afwijking, veroorzaakt door een ontbrekend enzym, worden geen mannelijke hormonen aangemaakt in de baarmoeder. Een op de negentig kinderen wordt dan ook geboren als een meisje, zonder teelballen en met iets wat lijkt op een vagina.

Met de jongens spelen

“Zo ging het ook bij mij”, vertelt Felicitia in de documentaire. “Toen ik zeven jaar was, droeg ik nog een rood jurkje. Ze wisten eigenlijk niet welk geslacht ik precies was omdat ik thuis geboren ben en niet in het ziekenhuis. Maar ze hebben me wel als meisje opgevoed, hoewel ik het niet leuk vond om die kledij te dragen. Ze kochten speelgoed voor me dat typisch is voor meisjes, maar ik speelde er nooit mee. Ik speelde liever met de jongens.”

Penis op 12

Zodra de ‘meisjes’ zoals Felicitia de puberteit naderen, beginnen de mannelijke geslachtsorganen te groeien en veranderen ze fysiek in jongens. Zo gebeurde het ook bij Johnny, zoals Felicitia nu heet. Zodra hij 24 was, was hij volledig veranderd in een man.

Bij de meeste kinderen begint de transformatie van meisje naar jongen wanneer ze twaalf jaar zijn. Ze worden dan ook ‘guevedoces’ genoemd. Vrij vertaald: ‘de mensen met een penis op hun twaalfde’.