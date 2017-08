Het probleem Teodorczyk: niet scoren, maar ook niet willen vertrekken...

Anderlecht zit met een spitsenprobleem. Lukasz Teodorczyk (26) is nog maar een schim van zichzelf en clasht soms met coach Weiler, maar met de zoekende Thelin en de onervaren Ganvoula heeft RSCA géén volwaar­dige alternatieven. Misschien verkoopt Herman Van Holsbeeck Teo maar beter aan Fenerbahçe om het geld daarna te investeren in een nieuwe spits. Alleen wil Teo’s management daar niet van weten.

“Eén goaltje en Teo is terug”, tweette voormalig RSCA-manager Michel Verschueren. Maar daar wordt in Brussel toch steeds meer aan getwijfeld. In de heenronde scoorde Lukasz Teodorczyk ...