Vrouw is openstaande brug beu... en klimt erop

Brugge - Opvallend zicht langs de ring in Brugge gisteren: een openstaande brug, met daarop een klimmende voetganger. Geen ongelukje, wel een protestactie. “Ik ben die brug zó beu.”

“Elke dag sta ik voor die openstaande brug te wachten. Maar nu was ik het beu. Foert, ik ga erover.” En of Marjolein Vandenbussche (31) de openstaande Kruispoortbrug beu was. Tijdens de middagspits ging ze onder de gesloten slagbomen heen en begon ze aan haar beklimming. Helemaal boven geraakte ze niet, maar de beelden van de stunt verspreidden zich wel als een lopend vuurtje via de sociale media: stunt geslaagd. “Het was een impulsieve actie. Ik werk als poetsvrouw, en een collega zou me over de brug met de wagen ophalen. Maar om klokslag 12 uur ’s middags ging de brug naar boven voor twee boten. Nochtans gelden op dat tijdstip de spertijden en mag de brug zelfs niet omhoog. Ik woon vlakbij en moet dagelijks over die brug. En dagelijks moet ik wachten. Ik ben dat zo moe, en veel Bruggelingen met mij.”

De bruggenellende is een oud zeer in Brugge, en dat een van de twee Kruispoortbruggen vorig jaar werd weggehaald wegens defect, heeft de situatie er niet op verbeterd. Maar bij waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal kunnen ze hoe dan ook niet lachen met de stunt. “Nu is het zonder erg afgelopen, maar wat als die vrouw gevallen was? Ze had levensgevaarlijk gewond kunnen geraken”, zegt communicatieverantwoordelijke Stefanie De Groote. Toch hoeft Marjolein voorlopig geen boete te vrezen. “We hebben van het incident geen melding gemaakt bij de politie, en zijn dat op dit moment ook niet meer van plan. Op onze camerabeelden is de persoon in kwestie overigens maar moeilijk herkenbaar.”